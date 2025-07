Negato programma giustizia riparativa a Impagnatiello

La Corte d'assise d'appello di Milano ha respinto la richiesta di accesso alla giustizia riparativa di Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano. La decisione, motivata dal presidente Giuseppe Ondei, sottolinea la complessità e la delicatezza di affrontare casi così gravi. Questa scelta apre un dibattito importante sul ruolo della giustizia riparativa in procedimenti penali di estrema gravità, evidenziando come il peso dei valori sociali e morali possa influenzare le decisioni giudiziarie.

La Corte d'assise d'appello di Milano ha rigettato l'istanza dell'accesso alla giustizia riparativa presentata dalla difesa di Alessandro Impagnatiello, condannato anche in secondo grado all' ergastolo per l' omicidio di Giulia Tramontano, la sua fidanzata che era al settimo mese di gravidanza. La decisione - come si legge in una nota del presidente della Corte Giuseppe Ondei - √® dovuta al fatto i motivi posti a fondamento della sua richiesta "sono stati ritenuti irrilevanti ai fini di una valutazione dell'ammissibilit√† dell'invio dell'imputato al programma riparatorio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Negato programma giustizia riparativa a Impagnatiello

