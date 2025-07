Operazione antidroga nelle Marche | sgominata banda legata alla ‘Ndrangheta | 14 le persone arrestate

Nelle prime ore dell’alba, un’azione decisa delle forze dell’ordine ha smantellato una banda dedita allo spaccio di droga nelle Marche, collegata alla ‘ndrangheta. Quattordici persone sono state arrestate, tra cui il leader, un tempo legato alla potente cosca calabrese. Questa operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata, ma anche un segnale forte per la sicurezza della comunità. La lotta contro il traffico di droga continua con determinazione e successo.

Un’imponente operazione all’alba, condotta dagli investigatori della Polizia di Stato – Squadra Mobile di Ascoli Piceno e S.I.S.C.O. di Ancona – ha portato al disfacimento di una pericolosa associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti nelle Marche. Sono state eseguite 14 misure cautelari (12 in carcere; 2 arresti domiciliari) nei confronti di un’organizzazione il cui capo, in passato legato alla ‘ndrangheta, aveva la disponibilità di armi (pistole, fucili, bomba a mano) che utilizzava per intimidazioni non solo nei riguardi dei concorrenti nel mercato della droga, ma anche verso i suoi stessi sodali e nei confronti di chiunque volesse provare a sfidarlo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it