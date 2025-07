dopo i metalupi peter jackson vuole riportare in vita il moa un uccello di 200 chili estinto

Dopo aver riportato in vita i metalupi, Peter Jackson punta a resuscitare un maestoso uccello estinto: il moa, un colossale volatili di oltre 200 chili. La collaborazione tra Colossal Biosciences, il regista de Il Signore degli Anelli e il Centro Ngai Tahu della Nuova Zelanda apre le porte a un emozionante viaggio tra scienza e fantasia, che potrebbe cambiare per sempre il nostro rapporto con le creature perdute. Il futuro della paleogenesi si fa sempre più affascinante e sorprendente.

L'ultimo progetto del regista de Il Signore degli Anelli sarebbe quello di riportare in vita un'affascinante creatura ormai estinta Colossal Biosciences, che ad aprile aveva annunciato di aver riportato in vita i metalupi, sta collaborando con il regista Peter Jackson per un nuovo progetto di "resurrezione" animale. L'azienda ha annunciato martedì che sta collaborando con Jackson e con il Centro di ricerca Ng?i Tahu della Nuova Zelanda per riportare in vita i moa, uccelli nativi non volanti estinti circa 600 anni fa. I moa, che non si trovano in nessun'altra parte della Terra, comprendevano nove specie: la più grande, il moa gigante dell'Isola del Sud, pesava circa 400 chili e raggiungeva un'altezza di 3.