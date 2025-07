Tutto pagato! | a Palazzo Alvaro il saccheggio della sanità calabrese raccontato da chi l' ha scoperto

Vieni a scoprire i retroscena nascosti dietro il saccheggio della sanità calabrese con Santo Gioffrè, autore di "Tutto pagato!". Mercoledì 9 luglio alle 17:30, nella Sala F. Perri di Palazzo Alvaro, un appuntamento imperdibile promosso dal Circolo ReggioSud e Anpi Nilde Iotti, in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un'occasione unica per conoscere una verità sconvolgente che riguarda tutti noi. Non mancare!

Mercoledì 9 luglio alle ore 17,30 nella Sala F. Perri di Palazzo Alvaro, il Circolo ReggioSud e la Sezione Anpi Nilde Iotti -in collaborazione con la città metropolitana di Reggio Calabria- presenteranno il libro di Santo Gioffrè "Tutto pagato! il saccheggio della sanità calabrese raccontato da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: tutto - pagato - palazzo - alvaro

“Diceva di esser povera e così le ho sempre pagato tutto, l’ho anche messa nel testamento. Ora scopro che da 10 anni ha una rendita segreta”: la rabbia in una lettera al New York Times - Una rivelazione sconvolgente che mette in discussione decenni di fiducia e affetto. Quando un segreto nascosto emerge dopo dieci anni, può davvero incrinare un’amicizia lunga una vita? La storia di questa donna di 68 anni ci invita a riflettere sulle conseguenze delle omissioni e sul valore della sincerità nelle relazioni più profonde, lasciandoci con un interrogativo cruciale: fino a dove possiamo andare nel perdono e nella ricostruzione della fiducia?

Anche i Centri Diurni di Feltre “Le Casette” e “Via Medaglie d’oro” partecipano alla Mostra dell'Artigianato di Feltre da giovedì 26 giugno dalle 18.00 Palazzo Bizzarrini Saranno esposti i lavori eseguiti durante il laboratorio grafico pittorico espressivo ma Vai su Facebook

Reggio, il 9 luglio la presentazione del libro di Santo Gioffrè; Reggio. Venerdì 30 maggio a Palazzo Alvaro torna a riunirsi il Consiglio metropolitano; Consiglio comunale, Falcomatà: Regione straniera che pensa di risolvere tutto con interventi spot.

Tutto esaurito a Palazzo Roverella per ‘La serva padrona’ - MSN - Rovigo, 10 giugno 2025 – Arte e musica vanno a braccetto, tutto esaurito l’altra sera nel cortile di Palazzo Roverella. Secondo msn.com

Solstizio d'estate, tutto esaurito a Palazzo Lombardia - MSN - Solstizio d'estate nel segno del 'tutto esaurito' a Palazzo Lombardia. Segnala msn.com