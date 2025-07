Li ha usati l’assassino per pulire Garlasco il mistero dei due teli da mare spariti da casa Poggi

Nel cuore di Garlasco, un nuovo enigma riaccende la scena del crimine: i due teli da mare scomparsi il giorno dell'omicidio di Chiara Poggi. Un dettaglio che potrebbe nascondere risposte cruciali o alimentare nuovi sospetti. Chi ha portato via quei tessuti? E quale ruolo potrebbero avere nel mistero ancora irrisolto? Le chiavi del caso potrebbero trovarsi proprio lì, tra le pieghe di un'indagine lunga diciassette anni.

Nel labirinto di misteri che da diciassette anni avvolge il delitto di Garlasco, un nuovo dettaglio torna a sollevare dubbi e interrogativi. Due teli da mare, spariti dalla villetta di via Pascoli 8 il giorno in cui Chiara Poggi venne brutalmente assassinata, rappresentano oggi un ulteriore tassello di un puzzle ancora incompleto. Un dettaglio apparentemente banale, ma che per gli inquirenti e per la famiglia della vittima non lo è affatto. Perché quei teli potrebbero essere stati utilizzati dall'assassino per asciugarsi il sangue addosso dopo il massacro e poi portati via con sé, cancellando così un possibile indizio.