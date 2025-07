Xiaomi rilascia HyperOS 2.3 preparando la strada a HyperOS 3

Xiaomi sorprende ancora, svelando HyperOS 2.3 mentre si prepara al grande salto verso HyperOS 3.0. Questa release segna un passo importante nel percorso di innovazione dell’azienda, offrendo miglioramenti che anticipano le grandi novità del futuro sistema operativo. Scopriamo insieme le innovazioni più interessanti e cosa aspettarci da questa evoluzione, pronta a ridefinire l’esperienza utente.

Xiaomi ha iniziato il rilascio di Xiaomi HyperOS 2.3 su alcuni dispositivi. Ecco quali sono le principali novità in vista di HyperOS 3.

