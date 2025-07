Varese spaccio di droga nei boschi | nove arresti

Le forze dell’ordine di Varese hanno sgominato un’importante rete di spaccio di droga nei boschi vicino al confine di Stato, arrestando nove cittadini marocchini. Questa operazione si inserisce in un più ampio impegno contro il traffico illecito, dimostrando come le aree rurali possano diventare punti di transito e di distribuzione. La lotta al crimine richiede costanza e attenzione, per garantire sicurezza e legalità sul territorio.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Varese hanno dato esecuzione ad un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di nove cittadini di nazionalità marocchina per spaccio di droga. Le attività hanno preso spunto dai traffici illeciti nelle aree boschive vicine al confine di Stato. L’organizzazione composta da persone di origine marocchina, quasi tutti irregolari di base tra le province di Milano e Varese si approvvigionava di cocaina, eroina e hashish per poi spacciare la droga nei boschi dell’alto Varesotto. Gli indagati sono stati affiancati da cittadini italiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Varese, spaccio di droga nei boschi: nove arresti

