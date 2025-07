Nuova punta in casa gialloblu | l' Hellas ufficializza l' acquisto di Giovane

L'Hellas Verona si rinforza con un nuovo talento: Giovane Santana do Nascimento, giovane attaccante brasiliano, entra a far parte della famiglia gialloblù. Nato a Santa Bárbara d’Oeste nel 2003, il promettente talento ha firmato un contratto fino al 2029, portando entusiasmo e nuove speranze per la squadra. Con questa acquisizione, i tifosi gialloblù possono sognare in grande: Giovane è pronto a fare la differenza e scrivere il suo futuro in Italia.

