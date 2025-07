Sancho Juve Tuttosport ci siamo quasi | ieri call positiva con il Manchester United trattativa all’ultima curva! Il punto sull’inglese

La trattativa per portare Jadon Sancho alla Juventus sta entrando nella sua fase decisiva. Dopo una call positiva con il Manchester United, i bianconeri sono ora più vicini che mai a definire il trasferimento dell’esterno inglese. La sfida finale si presenta come l’ultima curva prima di un possibile grande colpo di mercato. La Juventus punta a chiudere l’affare e rafforzare il suo attacco, dando così nuova linfa alle proprie ambizioni europee.

