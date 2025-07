Giorgetticompletare federalismo fiscale obiettivo complesso

Il completamento del federalismo fiscale rappresenta una sfida intricata in un contesto di trasformazioni profonde, coinvolgendo diversi livelli di governo e richiedendo un equilibrio delicato tra autonomia e coesione. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha evidenziato come questa operazione, cruciale per il futuro dell’Italia, richieda attenzione e capacità di adattamento. Solo affrontando con efficacia queste complessità si potrà garantire un sistema più equo e sostenibile per tutti i cittadini.

"Il completamento del percorso di attuazione del federalismo fiscale si configura oggi come un obiettivo particolarmente complesso. Questo non solo per la natura stessa del processo che coinvolge vari livelli di governo, ma soprattutto perchĂ© si inserisce in un contesto profondamente mutato rispetto a quello originario". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione alla Commissione per il federalismo fiscale. "Il quadro economico, sociale e istituzionale attuale è infatti segnato da sfide e dinamiche molto diverse dal passato, che richiedono un approccio flessibile, capace di rispondere tempestivamente alle esigenze del Paese", ha spiegato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giorgetti,completare federalismo fiscale obiettivo complesso

