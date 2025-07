Terremoto in Emilia scossa di magnitudo 3.6 a San Felice sul Panaro | avvertita a Modena e Bologna

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 ha scuotuto questa mattina alle 09:43 l’Emilia Romagna, con epicentro a San Felice sul Panaro. L’evento sismico è stato avvertito chiaramente nelle province di Modena e Bologna, generando apprensione tra i cittadini. In un territorio spesso soggetto a queste sollecitazioni, è fondamentale rimanere informati e preparati. Continua a leggere per scoprire cosa bisogna sapere e come reagire in situazioni di emergenza sismica.

Scossa di terremoto oggi alle 09:43 in Emilia Romagna di magnitudo 3.6 con epicentro a San Felice sul Panaro: avvertita nelle province di Modena e Bologna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: terremoto - emilia - scossa - magnitudo

Terremoto oggi in Emilia Romagna: trema la terra in provincia di Forlì-Cesena - Oggi, la terra ha tremato ancora in Emilia Romagna, con una scossa di magnitudo 2.6 a Forlimpopoli. Questo evento ci ricorda quanto sia importante la preparazione sismica nelle nostre vite quotidiane.

Un terremoto di magnitudo 4,6 è stato registrato alle 12.47 ai Campi flegrei. Una scossa avvertita distintamente dalla popolazione in tutta l’area, con epicentro in prossimità della costa di Bacoli e profondità di quasi 5 chilometri, secondo quanto rilevato dai sen Vai su Facebook

Terremoto EMILIA ROMAGNA, scossa di magnitudo 3.6 a San Felice sul Panaro, tutti i dettagli; Terremoto in Emilia, scossa di magnitudo 3.6 a San Felice sul Panaro: avvertita a Modena e Bologna; Terremoto in Emilia Romagna: scossa di magnitudo 3.6.

Terremoto in Emilia, scossa di magnitudo 3.6 a San Felice sul Panaro: avvertita a Modena e Bologna - 6 con epicentro a San Felice sul Panaro: avvertita nelle province di Modena e Bologna ... Si legge su fanpage.it

Terremoto avvertito tra Emilia e Lombardia: scossa tra 3.1 e 3.6 nella zona di Modena - Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina, mercoledì 9 luglio 2025, alle ore 09:43 italiane, nella provincia di Modena. Da inmeteo.net