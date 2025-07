Truffa all’Inps il compagno di Daniela Santanchè Dimitri Kunz si fa interrogare in aula

In un capitolo che scuote l'Italia politica ed economica, Dimitri Kunz, compagno della ministra Daniela Santanchè, sceglie di affrontare l'aula in modo diretto, rispondendo alle domande di giudice, pm e difese. La vicenda riguarda una presunta truffa ai danni dell'Inps legata alla cassa integrazione durante la pandemia. La scena si fa sempre più intensa, mentre l'intera nazione attende con trepidazione gli sviluppi di questa delicata indagine, che potrebbe avere ripercussioni significative su...

Ha scelto di rendere esame in aula, rispondendo alle domande di giudice, pm e difese, anche Dimitri Kunz, il compagno della ministra del Turismo Daniela Santanchè, nell'udienza preliminare che prosegue oggi (mercoledì) a Milano sulla presunta truffa aggravata ai danni dell'Inps sulla cassa integrazione a zero ore nel periodo della pandemia da Covid-19. Santanchè, invece, da quanto si è saputo, sarà presente nell'udienza successiva, ancora da fissare, per rendere dichiarazioni davanti alla gup Tiziana Gueli. "Mi farò sentire? Assolutamente sì. Quando sarà il momento ci sarò, non mi sono mai nascosta", ha commentato la ministra del Turismo nelle scorse ore a margine dell'assemblea estiva di Confargicoltura.