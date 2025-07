Sinner e Cobolli giornata di tifo azzurro a Wimbledon | a che ora giocano contro chi e dove vedere gli incontri

Il grande giorno è arrivato: Jannik Sinner e Flavio Cobolli si preparano a scrivere una pagina storica del tennis italiano a Wimbledon, affrontando i quarti di finale nel cuore dell’estate londinese. Con ingresso in scena nel pomeriggio, sull’onda di emozioni e speranze, gli azzurri scenderanno in campo rispettivamente sul campo numero uno e il centrale. Il primo match è programmato alle... Restate con noi per scoprire orari e dove seguire questa emozionante giornata!

Per Jannik Sinner e Flavio Cobolli è il giorno dei quarti di finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo, reduce dalla vittoria per abbandono contro Dimitrov, sarà regolarmente in campo dopo i dubbi legati all’infortunio al gomito, mentre il fiorentino giocherà contro la leggenda serba. Il programma e dove vederli. Sinner e Cobolli giocheranno nel pomeriggio: Jannik sul campo numero uno, Cobolli sul centrale. Il primo match è programmato alle 15,30 con l’altoatesino che cercherà di raggiungere le semifinali avendo di fronte il bombardiere americano Ben Shelton, un top ten con un servizio tra i più forti del circuito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sinner e Cobolli, giornata di tifo azzurro a Wimbledon: a che ora giocano, contro chi e dove vedere gli incontri

