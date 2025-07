Raccolta differenziata a Salerno al via la consegna dei calendari anche in inglese

A Salerno, la raccolta differenziata si apre a un nuovo capitolo di inclusività e sostenibilità. Giovedì 10 luglio alle ore 10, presso il Comune, avverrà la consegna ufficiale dei calendari bilingue, un passo importante per coinvolgere tutta la comunità e promuovere pratiche rispettose dell’ambiente. L’iniziativa, arricchita dall’innovativa app Junker con traduzioni in 11 lingue, rappresenta un’opportunità concreta per migliorare la gestione dei rifiuti e unire le diverse culture della città.

È in programma giovedì 10 luglio alle ore 10 al Comune di Salerno la consegna ufficiale dei calendari per la raccolta differenziata, disponibili in inglese e in italiano, con le indicazioni per scaricare l'app Junker, che offre traduzioni in 11 lingue diverse.

