Morto risucchiato dal motore di un aereo a Orio al Serio | la procura apre un fascicolo per istigazione al suicidio

Una tragedia scuote Orio al Serio: Andrea Russo, 35 anni, è morto risucchiato dal motore di un aereo, portando la procura di Bergamo ad aprire un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. Le indagini si concentrano sulle ore precedenti all'incidente e sui possibili collegamenti con l'aeroporto, mentre il suo cellulare scomparso alimenta ancora più dubbi. La verità sta emergendo passo dopo passo.

La procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti per indagare circa la dinamica della morte di Andrea Russo, risucchiato dal motore di un aereo sulla pista di atterraggio di Orio al Serio. Gli inquirenti stanno focalizzando le indagini sulle ore precedenti al decesso e su eventuali rapporti con l'aeroporto. Scomparso il cellulare del 35enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Oggi un uomo sarebbe stato risucchiato dal motore di un aereo all'aeroporto di Bergamo - Orio al Serio. Sembra una tragica leggenda metropolitana: ma davvero la forza di aspirazione di un motore jet, al minimo, può risultare letale? Scopriamo se e come pu

Andrea Russo, chi è il 35enne morto risucchiato dal motore di un aereo sulla pista di Orio al Serio #orioalserio #8luglio

