Ucraina violento attacco missilistico russo sulla città di Lutsk

Un violento attacco missilistico russo sconvolge Lutsk, nell'Ucraina occidentale, segnando il più grande raid dell'invasione. Vigili del fuoco e autorità sono immediatamente intervenuti per contenere gli incendi e garantire la sicurezza dei cittadini. La tensione si alza ancora di più in questa lunga crisi che mette a dura prova la resistenza ucraina, lasciando il paese determinato a resistere e a difendere la propria sovranità.

Lutsk, 9 lug. (askanews) - I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere gli incendio nella città di Lutsk, nell'Ucraina occidentale, dopo che la Russia ha lanciato il più grande attacco missilistico e con droni durante gli oltre tre anni di invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, secondo quanto riportato da Kiev. Il sindaco di Lutsk, Igor Polishchuk, afferma che sono scoppiati incendi in un'"azienda" e che non si registrano vittime o feriti. Le immagini sono state rese disponibili dai Servizi di Emergenza dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net