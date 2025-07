Caso Almasri il ministro Nordio fu informato subito dell’arresto | Usiamo Signal per comunicare

Il caso Almasri ha attirato l’attenzione, e la trasparenza delle comunicazioni si rivela fondamentale. Il ministro Nordio e il Dipartimento degli Affari di Giustizia hanno agito prontamente, ricevendo l’informazione dell’arresto già nel primo pomeriggio di domenica 19 gennaio. Per garantire riservatezza e sicurezza, è stato deciso di usare Signal, un'app di messaggistica criptata. È quanto dimostra l’impegno a tutelare la privacy e l’integrità delle operazioni di stato.

Il Ministero della Giustizia guidato da Carlo Nordio fu informato del fermo del generale libico Najeem Osama Almasri già nel primo pomeriggio di domenica 19 gennaio, poche ore dopo che erano scattate le manette. Il Dipartimento degli Affari di Giustizia, organo della magistratura che seguiva il caso, ricevette da Via Arenula l’indicazione di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda e di utilizzare canali di comunicazione criptati. È quanto viene ricostruito nell’indagine del Tribunale dei Ministri sulla mancata consegna di Almasri alla Corte Penale Internazionale da parte delle autorità italiane. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Caso Almasri, il ministro Nordio fu informato subito dell’arresto: “Usiamo Signal per comunicare”

