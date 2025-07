Progressisti anti progresso

È successo un po' alla volta, forse all'inizio di questo secolo. La cultura di sinistra ha cominciato a disprezzare l'automobile e non è affatto qualcosa di scontato. Non è sempre stato così. La vecchia 600, ancor più della sfiziosa 500, era il sogno della classe operaia, l'utilitaria che il metalmeccanico della Fiat può permettersi, quasi un modo per sfuggire all'alienazione raccontata da Marx: ti compri qualcosa che esce dalla catena di montaggio. Non era lusso. Non era una Lancia, non era un'Alfa Romeo o una Millecento da nuovi benestanti. Era il segno che si stava uscendo dalla miseria. Era un tozzo di benessere, un primo passo verso la modernizzazione di massa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Progressisti anti progresso

