texas continuano le ricerche dei dispersi nella contea di kerr

In Texas, le operazioni di ricerca e soccorso nella contea di Kerr proseguono senza sosta, tra detriti da rimuovere e speranze da preservare. Sono ancora 160 le persone disperse e oltre 100 le vittime accertate, tra cui 27 giovani del campo estivo Camp Mystic travolti dall’esondazione del fiume Guadalupe. Un dramma che mette in luce la forza della natura e l’urgenza di solidarietà . La comunità si unisce nel ricordo e nella speranza di ritrovare i dispersi.

