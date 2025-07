In bici sulle tracce di Vicky Enrico Brizzi racconta Tondelli TAPPA 2 | da Vercelli a Pavia

Preparati a vivere un’avventura unica tra le meraviglie del Piemonte e della Lombardia, pedalando sulle tracce di Vicky Enrico Brizzi. Nel secondo episodio di “Brizzi racconta Tondelli”, l’autore ci accompagna in una navigazione tra paesaggi, incontri e pagine di Pier Vittorio Tondelli, attraversando da Vercelli a Pavia. Un viaggio emozionante che svela i segreti di due mondi narrativi, portando il lettore oltre la semplice lettura: un’esperienza da non perdere.

Nuovo appuntamento con “Brizzi racconta Tondelli” per i lettori del quotidiano e gli utenti del sito di Quotidiano Nazionale. L’autore (fra i tanti lavori) di Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Bastogne e Tu che sei di me la miglior parte, attraversa fisicamente i luoghi, le persone e le pagine di Pier Vittorio Tondelli. E lo fa con un cicloreportage che accompagnerà Quotidiano Nazionale per cinque sabati consecutivi di questa estate arroventata. Tappa 2, da Vercelli a Pavia. Ieri mi sono messo in bicicletta da Torino per raggiungere Correggio e portare un fiore sulla tomba dello scrittore Pier Vittorio Tondelli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “In bici sulle tracce di Vicky”. Enrico Brizzi racconta Tondelli. TAPPA 2: da Vercelli a Pavia

In questa notizia si parla di: tondelli - brizzi - racconta - tappa

’Biglietti agli amici’ per Tondelli. Brizzi: "Ad agosto un libro su di lui" - In occasione del 70° anniversario della nascita di Pier Vittorio Tondelli e dei 40 anni dalla pubblicazione di "Rimini", Rimini celebra il grande scrittore con un evento imperdibile.

“In bici sulle tracce di Vicky”. Enrico Brizzi racconta Tondelli. TAPPA 2: da Vercelli a Pavia; SU QN QUOTIDIANO NAZIONALE, IL RESTO DEL CARLINO, LA NAZIONE E IL GIORNO ENRICO BRIZZI RACCONTA PIER VITTORIO TONDELLI CON UN CICLOREPORTAGE LETTERARIO IN CINQUE TAPPE; “In bici sulle tracce di Vicky”. Enrico Brizzi racconta Tondelli. TAPPA 1: On the road to Vercelli.

“In bici sulle tracce di Vicky”. Enrico Brizzi racconta Tondelli. TAPPA 2: da Vercelli a Pavia - Continua il cicloreportage di Enrico Brizzi in ricordo di Pier Vittorio Tondelli, a 70 anni dalla sua nascita. Riporta quotidiano.net

“In bici sulle tracce di Vicky”. Enrico Brizzi racconta Tondelli. TAPPA 1: On the road to Vercelli - L'autore di "Jack Frusciante è uscito dal gruppo", "Bastogne" e "Due", attraversa fisicamente i luoghi, le persone e le pagine dell'autore di "Altri libe ... Scrive quotidiano.net