Peninsula tra eleganza mediterranea e sostenibilità

Peninsula nasce dall’equilibrio perfetto tra eleganza mediterranea e sostenibilità, unendo arte e innovazione in ogni dettaglio. Fondato da Edoardo Pasolini a Roma nel 2018, il brand riflette la sua passione per il mare, la creatività e il rispetto per l’ambiente. Un vero e proprio viaggio tra colori, emozioni e valori che trasforma il modo di vivere il costume da bagno. Scopri come Peninsula ridefinisce il lusso consapevole…

Peninsula è un brand di "swimwear" fondato da Edoardo Pasolini nel 2018 a Roma, cresciuto tra l'arte e il mare, Edoardo studia cinema e produzione a Londra, lavora brevemente nel mondo audiovisivo, fonda una start-up tech con sedi tra Italia e Parigi e dopo averla venduta ritorna alle radici creative dando vita al suo marchio, un brand dove la pittura diventa stampa, il ricordo di periodi estivi passati si trasforma in un nuovo linguaggio visivo che prende forma nei capi da lui pensati. Oggi il marchio Peninsula è sinonimo di eleganza mediterranea e sostenibilità consapevole, il designer ha da poco annunciato l'ingresso di A.

