Ennesima aggressione a un agente nel carcere delle Vallette a Torino | pestato a sangue da un detenuto

Una nuova notte di violenza scuote il carcere delle Vallette a Torino: ieri, un giovane agente è stato brutalmente aggredito da un detenuto senza motivo apparente, subendo pugni e calci che gli hanno causato gravi ferite. Questo episodio inquietante riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle carceri italiane e sulla necessità di misure più efficaci. La tutela di chi lavora quotidianamente per la sicurezza della collettività deve esserePrioritaria.

Ieri, lunedì 7 luglio 2025, un giovane agente in servizio nel carcere delle Vallette a Torino è stato aggredito brutalmente da un detenuto italiano senza alcun motivo apparente, mentre stava svolgendo regolare servizio. Il poliziotto è stato colpito con violenza al volto con pugni e calci. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

