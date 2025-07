L' amicizia

L'amicizia tra uomini e idee spesso ci sorprende, soprattutto quando meno ce lo aspettiamo. Da tempo, le divisioni politiche sembrano dominare il nostro discorso pubblico, ma ieri una novità ha riacceso la speranza: il Teatro nazionale dell’Emilia-Romagna sarà guidato da una scelta inaspettata, lontana dai consueti cliché di potere e occupazioni di poltrone. Una vera rivoluzione culturale o solo un primo passo verso un dialogo più sincero?

Da tempo ogni dichiarazione sull'egemonia di destra e di sinistra la apprendiamo contro la nostra volontà. Eppure ci siamo stupiti, ieri, quando abbiamo saputo chi dirigerà il Teatro nazionale dell'Emilia-Romagna. Immaginavamo in una stagione di feroce predazione di posti e poltrone da parte della destra più vorace dai tempi dei Guelfi neri un incarico, chessò, a Pier Francesco Pingitore o a Pippo Franco. E invece i tempi cambiano, i governi anche, le vecchie abitudini mai - il teatro sarà guidato da una governance (interamente femminile) che è espressione della più bella sinistra sovietica del Paese.

