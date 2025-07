Consiglio comunale aperto sul progetto su via Filzi | tra tribunale degrado e una città divisa

Arezzo si prepara ad aprire un nuovo capitolo nel suo cammino di sviluppo e rinascita con il consiglio comunale aperto sul progetto di via Fabio Filzi. Un’assemblea che promette di mettere in luce le sfide e le opportunità di un intervento cruciale, tra degrado, esigenze di sicurezza e la volontà di unire una città divisa. La discussione sarà il primo passo verso un futuro condiviso e più vivibile per tutti.

Arezzo, 9 luglio 2025 – C onsiglio Comunale aperto sul progetto della nuova sede della polizia municipale in via Fabio Filzi. Il primo a intervenire è stato l’assessore Marco Sacchetti che ha ricostruito la cronistoria del procedimento amministrativo: “una genesi partita nel 2017 quando l’allora comandante della PM ha inoltrato una relazione dettagliata sulle criticità di natura igienico-sanitaria e sulla mancanza di sufficienti spazi adeguati nell’attuale sede di via Setteponti. D’altronde, una linea strategica di mandato era riportare il comando della PM in centro, in una zona della città in cui il degrado era diffuso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consiglio comunale aperto sul progetto su via Filzi: tra tribunale, degrado e una città divisa

In questa notizia si parla di: comunale - aperto - progetto - filzi

San Giovanni. Il 26 maggio consiglio comunale aperto sui parcheggi - Il 26 maggio 2025, alle ore 18.30, San Giovanni ospiterà un consiglio comunale aperto nella Sala della Musica, dedicato alla revisione del sistema parcheggi.

Via Filzi, nuovo flop per la sede della Municipale: il Comune racconta il fallimento del progetto in Consiglio aperto Vai su X

Giulio Beltrami ci segnala il bel progetto: ""Una #casa per amico" #domotica per #anziani e #disabili" che verrà realizzato da Informatici Senza Frontiere APS, in collaborazione con Fondazione Don Gnocchi e Cascina Biblioteca cooperativa, grazie a Fondazio Vai su Facebook

Consiglio comunale aperto sul progetto su via Filzi: tra tribunale, degrado e una città divisa; LIVE | Cantiere di via Filzi, la banca cita il Comune in tribunale. Ghinelli ribadisce la scelta fatta; Via Filzi, nuovo flop per la sede della Municipale: il Comune racconta il fallimento del progetto in Consiglio aperto.

Consiglio comunale aperto sul progetto su via Filzi: tra tribunale, degrado e una città divisa - Arezzo, 9 luglio 2025 – Consiglio Comunale aperto sul progetto della nuova sede della polizia municipale in via Fabio Filzi. Da lanazione.it

Cantiere di via Filzi: consiglio comunale aperto agli interventi dei cittadini - Una seduta speciale, quella convocata per martedì 8 luglio alle 18, che prevede la partecipazione diretta dei cittadini. Lo riporta corrierediarezzo.it