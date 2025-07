Nuovo incontro Trump-Netanyahu ' Bibi' minaccia | A Gaza dobbiamo finire il lavoro liberare tutti gli ostaggi e distruggere Hamas

Il recente incontro tra Trump e Netanyahu ha acceso i riflettori sulla complessa situazione in Medio Oriente. Con una durata di circa 90 minuti, i leader hanno ribadito le loro posizioni: Netanyahu intende portare avanti la dura strategia contro Hamas, mirando a liberare tutti gli ostaggi e a distruggere definitivamente l'organizzazione terroristica. Tra i temi principali anche gli aiuti umanitari e il riposizionamento dell'IDF. Il dialogo evidenzia l'intensificarsi delle tensioni e le sfide imminenti nella regione.

Un incontro che ha sostanzialmente ribadito le posizioni di Netanyahu, che vuole portare avanti il genocidio iniziato più di un anno e mezzo fa. Tra i temi discussi anche gli aiuti umanitari ed il riposizionamento dell'Idf Il nuovo incontro tra Trump e Netanyahu è durato circa 90 minuti. I du. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nuovo incontro Trump-Netanyahu, 'Bibi' minaccia: "A Gaza dobbiamo finire il lavoro, liberare tutti gli ostaggi e distruggere Hamas”

