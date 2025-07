La Fiat 500 torna ibrida nel corpo di un’elettrica Copia o furto? Mi aiuta Picasso

La Fiat 500 torna in scena, ma questa volta sotto forma di ibrido su un corpo completamente elettrico. Un mix audace e innovativo che, tra luci e ombre, riflette la sfida contemporanea di conciliare sostenibilità e desiderio di tradizione. Un'operazione che, come un vero capolavoro di Picasso, osa reinventare il passato per affrontare il futuro. Ma questa trasformazione sarà davvero la soluzione o solo un altro volto dell’inganno? Scopriamolo insieme.

di Carblogger La Fiat 500 torna ibrida su un corpo nato elettrico. Detta così, neanche Trump l’avrebbe potuta inventare. Infatti è la veritĂ . E’ una operazione Frankenstein, quanto adatta ai nostri tempi difficili. Cosa non si fa per vendere, nel momento in cui la trasformazione della mobilitĂ resta in salita. Nonostante elettricitĂ faccia rima con sostenibilitĂ , o con necessitĂ , guardando ai danni crescenti da emergenza climatica. La Fiat 500 Hybrid, mild hybrid con il mille tre cilindri elettrificato da un Bsg da 5 cavalli giĂ all’opera sulla Pandina, è una invenzione tutta made in Italy. Marketing, ma non solo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Fiat 500 torna ibrida nel corpo di un’elettrica. Copia o furto? Mi aiuta Picasso

