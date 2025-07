Il cellulare rubato alla ragazza ritrovato in meno di un' ora

In un’ora appena, la rapidità e l’efficacia della polizia locale di Mestre hanno fatto la differenza: dopo il furto di un cellulare in via Piave, gli agenti sono riusciti a rintracciare e restituire il dispositivo alla proprietaria. Un esempio lampante di come competenza e tempestività possano trasformare una brutta avventura in un lieto fine, rafforzando la fiducia nella sicurezza urbana. La città dimostra ancora una volta che...

Furto di un cellulare in via Piave: la polizia locale rintraccia il sospetto in poco più di un'ora e restituisce il telefono alla proprietaria. Nella tarda mattinata di ieri una pattuglia a piedi della sezione di polizia locale di Mestre, impegnata nel presidio dell’area tra i giardini di via. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: cellulare - rubato - ragazza - ritrovato

Si finge fattorino, entra in casa e tenta di violentare mamma e figlia: arrestato grazie al gps del cellulare rubato - Un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver tentato di violentare una madre e sua figlia nel loro appartamento, fingendosi fattorino.

Il cellulare rubato alla ragazza, ritrovato in meno di un'ora; Ruba lo smartphone ad una ragazza in pieno centro, arrestato: era già destinatario di un ordine di custodia cautelare; Porta Portese est, iPhone rubato in vendita al mercato. Ritrovato grazie al gps.

Il cellulare rubato alla ragazza, ritrovato in meno di un'ora - Martedì in tarda mattinata una 21enne che aveva portato il telefono in un negozio di riparazioni in via Piave, si è accorta che era sparito dal bancone. Come scrive veneziatoday.it

Cellulare scippato ad una ragazza a Mestre, la Polizia locale lo recupera in un’ora - Furto in via Piave: la Polizia Locale rintraccia il sospetto in un’ora e restituisce il cellulare scippato alla proprietaria ... Da lavocedivenezia.it