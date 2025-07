Telesia for Peoples 2025 | domani l’anteprima della XII edizione alla Rocca dei Rettori

Domani si apre ufficialmente la dodicesima edizione di “Telesia for Peoples” 2025, con un’anteprima alla suggestiva Rocca dei Rettori. L’evento promette emozioni e musica di qualità, culminando con il coinvolgente DJ set di Bl4ir. Un’occasione imperdibile per celebrare l’integrazione tra i popoli e vivere un’esperienza culturale unica nel cuore di Telese. Non perdere l’appuntamento che segnerà l’inizio di una settimana ricca di emozioni e premi!

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà il dj set di Bl4ir a chiudere la dodicesima edizione del “Telesia for Peoples” 2025. Per la gioia di tanti giovani l’artista si esibirà al termine della serata spettacolo dedicata al “Premio Telesia for Peoples”, in programma per domenica prossima nel teatro delle Terme di Telese. Il programma e l’elenco ufficiale dei Premiati della dodicesima edizione del “Telesia for Peoples – L’integrazione tra i popoli attraverso il linguaggio universale della musica”, dedicata all’impegno della Croce Rossa Italiana nel mondo, verranno presentati nel corso dell’Anteprima del Festival che si terrà domani, 10 luglio (ore 9,45), nell’aula consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Telesia for Peoples” 2025: domani l’anteprima della XII edizione alla Rocca dei Rettori

Il “Telesia for Peoples” 2025 dedicato alla Croce Rossa Italiana - Il "Telesia for Peoples 2025" si tinge di solidarietà! Dedicato alla Croce Rossa Italiana, questo evento rappresenta un importante riconoscimento per il suo incessante lavoro nei teatri di crisi, come in Ucraina.

