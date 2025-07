Oltre 100 interventi in 24 ore per incendi a vegetazione nel catanese

In un clima di emergenza senza sosta, i vigili del fuoco di Catania hanno affrontato oltre 100 incendi di vegetazione in appena 24 ore. Con l'aiuto di rinforzi provenienti da Palermo, Enna e Messina, si sono moltiplicati gli interventi nelle zone più delicate della città e dei comuni limitrofi. La lotta contro le fiamme continua, dimostrando il coraggio e la dedizione di chi protegge la nostra terra.

Catania, 9 lug. (askanews) - Per tutta la giornata di martedì, fino a tarda sera, i vigili del fuoco di Catania sono stati impegnati per numerosi incendi di vegetazione: oltre 100 interventi fatti in 24 ore. Supportate da rinforzi giunti da Palermo, Enna e Messina, le squadre locali hanno operato in particolare nella zona industriale e del mercato ortofrutticolo cittadino, ma anche a Grammichele, Paternò, loc. Jungetto e Belpasso. A fine giornata tutti gli incendi risultavano spenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oltre 100 interventi in 24 ore per incendi a vegetazione nel catanese

