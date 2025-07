il declino di roma lezione dimenticata

Il declino di Roma è una lezione dimenticata, spesso fraintesa. Quanto ha pesato l’immigrazione nel crollo dell’Impero Romano? Dal secondo secolo d.C., Roma divenne un crocevia di flussi migratori, un’esperienza che risuona ancora oggi nell’Europa moderna. Questa riflessione ci conduce a analizzare le spinte antidemocratiche e "demofobiche" che, negli ultimi decenni, hanno modellato le politiche europee, causando crisi profonde e difficili da sanare. È il momento di riscoprire e imparare dal passato.

Quanto ha pesato l'immigrazione nel declino dell'Impero Romano? È una domanda che oggi assume un significato nuovo. Anche Roma, infatti, fu meta di flussi migratori, soprattutto dal secondo secolo d.C. in poi. Questo oggi ci porta a riflettere sulle spinte antidemocratiche, anzi "demofobiche" che hanno guidato i governi europei negli ultimi decenni provocando danni difficili da riparare. Pensiamo all'immigrazione di massa, che ha messo in crisi la coesione sociale e politica del continente. L'Ue ha promosso o permesso l'ingresso di milioni di persone come soluzione ai problemi demografici ed economici, ma senza un vero piano di integrazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it