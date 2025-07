Lindsay Lohan è il nuovo volto di Schwarzkopf | così nasce il biondo più richiesto dell’estate

Lindsay Lohan torna in grande stile come nuova ambassador di Schwarzkopf, portando sulla scena un look irresistibile. Il suo ultimo colore, un biondo brillante e sofisticato, sta facendo impazzire il web, diventando il must-have dell’estate. Questa collaborazione segna un nuovo capitolo nel mondo della bellezza e dello stile, unendo eleganza senza tempo e tendenze moderne. Lindsay Lohan è la vera protagonista di questa rivoluzione cromatica, che promette di conquistare tutti.

Lindsay Lohan ha appena annunciato una nuova partnership come brand ambassador di Schwarzkopf, marchio di riferimento nel mondo dell’haircare da oltre un secolo. Il debutto ufficiale coincide con l’uscita della sua ultima trasformazione cromatica: un biondo brillante e sofisticato, giĂ diventato virale tra gli appassionati di hair look da red carpet. Lindsay Lohan è la nuova ambassador di Schwarzkopf: il nuovo colore virale dell’attrice è il Soft Gloss Blonde. Il colore, battezzato “Soft Gloss Blonde”, nasce dalla lunga collaborazione tra Lindsay e la celebre colorista delle star Tracey Cunningham. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Lindsay Lohan è il nuovo volto di Schwarzkopf: così nasce il biondo piĂą richiesto dell’estate

