Angelica si toglie la vita a 18 anni Mastella | Tragedia che deve invitarci a riflettere

Angelica, giovane vita spezzata all'età di soli 18 anni, ci scuote profondamente e ci invita a riflettere sulla fragilità del benessere mentale. La tragedia avvenuta nel Rione Libertà è un doloroso monito che non possiamo ignorare. Il sindaco Clemente Mastella, con parole toccanti, ha voluto esprimere il suo cordoglio e l'importanza di affrontare e prevenire questi drammi, affinché nessuno si senta solo in momenti di difficoltà.

Tempo di lettura: 2 minuti Una tragedia che scuote profondamente la città. Angelica, appena 18enne, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione al Rione Libertà nella mattinata di domenica. Ieri è stata effettuata l’autopsia sul corpo della giovane, il dramma è stato causato da un gesto estremo che non le ha lasciato scampo. Parole toccanti sono arrivate dal sindaco Clemente Mastella, che ha voluto condividere un pensiero pubblico che è anche un invito alla riflessione: “Tanti ci siamo chiesti perché. E forse la scomparsa di Angelica ci chiama a una riflessione che vorremmo evitare. È più facile far finta di nulla, procedere come se nulla fosse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it