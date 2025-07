50 Top Pizza in viaggio 2025 vince Frumentario a Roma | il calabrese Daniele Campana sul podio

Nel panorama gastronomico italiano, il 2025 si apre con un riconoscimento prestigioso: Frumentario di Roma conquista il titolo di miglior pizza in viaggio secondo 50 Top Pizza. La piccola pizzeria al taglio di Via Tuscolana, guidata dal talento calabrese Daniele Campana, si distingue tra oltre cinquanta contendenti, portando eccellenza e autenticità nel cuore della capitale. Una vittoria che celebra la qualità , la passione e l’innovazione della pizza italiana, confermando il suo ruolo di ambasciatrice nel mondo culinario.

Frumentario, di Alessandro Santilli, è la migliore pizza in viaggio in Italia per il 2025. Questo il risultato secondo 50 Top Pizza, guida più influente nel mondo della pizza, annunciato attraverso i propri canali social. La piccola pizzeria al taglio di Via Tuscolana, nel quartiere romano di San Giovanni, dopo un anno dall'apertura balza direttamente al vertice. Seconda posizione per Pizzarium,.

