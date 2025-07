Sequestrato in un garage denudato legato picchiato e rapinato | tre persone arrestate

Un grave episodio di violenza si è concluso con l’arresto di tre persone colpevoli di aver sequestrato, picchiato e rapinato un uomo di 39 anni a Verona. La polizia, sotto la guida della procura locale, ha scoperto i responsabili, tra cui due fratelli tunisini, recuperando evidenti prove di un crimine brutale. Questa operazione dimostra come la giustizia si faccia strada anche nelle situazioni più oscure, restituendo sicurezza alla comunità.

Sarebbero loro gli autori di un violento episodio avvenuto all'inizio dell'anno nelle pertinenze della casa della vittima, un 39enne tunisino. Coordinata dalla procura di Verona, la polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di due fratelli tunisini. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: sequestrato - garage - denudato - legato

Sequestrato in un garage, denudato, legato, picchiato e rapinato: tre persone arrestate; Sequestrato in un garage, rapinato e derubato nel suo appartamento: la Polizia di Stato arresta i presunti autori; Spogliato, legato e sequestrato dopo festino a base di droga e sesso: si libera dopo 48 ore.

Picchiato in un garage, denudato e rapinato: arrestati due fratelli e una donna - Hanno picchiato la vittima in un garage, poi l'hanno denudata e derubata nell'appartamento: arrestati per rapina due fratelli e una donna. Da veronaoggi.it

«Le bici in vendita sono in garage». Poi lo spogliano, lo legano e lo massacrano di botte: arrestati i 3 aggressori del tunisino, tra loro una donna - Due fratelli tunisini di 35 e 40 anni e una donna veronese di 35 anni sono ritenuti responsabili di sequestro di persona, lesioni personali aggravate, rapina aggravata e furto in abitazione. Riporta msn.com