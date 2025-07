Apple lascia il Coo Jeff Williams | al suo posto Sabih Khan

Momento più gratificanti della mia carriera. Dopo 27 anni di innovazione e crescita, è giunto il momento di passare il testimone a Sabih Khan, che sono certo continuerà a portare avanti la visione di Apple con passione e determinazione. Questa nuova fase promette di essere altrettanto entusiasmante per l'azienda e per i suoi clienti.

Jeff Williams, storico direttore operativo di Apple, ha annunciato l’intenzione di voler fare un passo indietro. Dopo 27 anni in azienda, per cui ha guidato anche lo sviluppo degli smartwatch, lascerà il suo ruolo da Chief Operation Officer a fine luglio prima di andare in pensione alla fine dell’anno e dedicarsi così alla sua famiglia. «Nutro un profondo amore per Apple. Lavorare con tutte le persone straordinarie di questa azienda è stato il privilegio di una vita», ha spiegato in una nota. «A giugno ho festeggiato il mio 27esimo anniversario in Apple e il 40esimo nel settore. Dal prossimo anno voglio trascorrere più tempo con amici e familiari, inclusi cinque nipoti, il cui numero è destinato a crescere». 🔗 Leggi su Lettera43.it