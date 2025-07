Lieto fine per il gattino intrappolato nel fango durante il nubifragio a Como

catena di salvataggio non ha risparmiato un piccolo eroe: un gattino intrappolato nel fango durante il nubifragio a Como. Dopo ore di paura e speranza, il suo lieto fine è arrivato grazie all'intervento tempestivo dei soccorritori. Questa vicenda dimostra ancora una volta l'importanza della solidarietà e dell’impegno delle persone nel superare le difficoltà , regalando un sorriso in un momento complicato.

Il 7 luglio scorso Como e la sua provincia sono state duramente colpite da un violento nubifragio che ha richiesto un imponente intervento di soccorso. I vigili del fuoco hanno risposto a 359 chiamate, schierando 60 squadre per assistere i cittadini nelle situazioni più critiche. Anche la. 🔗 Leggi su Quicomo.it

