BPS prende atto del rilancio di Bper | Si valorizzino persone e territorio in caso di successo

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio accoglie con attenzione il rilancio di BPER Banca, che valorizza persone e territorio in un'ottica di successo condiviso. Questa mossa strategica evidenzia l’impegno nel rafforzare il tessuto economico locale e creare nuove opportunità per tutti gli stakeholder. In un contesto di crescita e collaborazione, si apre una nuova fase di progresso, con la certezza che l’unione possa portare benefici duraturi e sostenibili.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio prende atto della decisione di Bper Banca di migliorare l’offerta pubblica di scambio lanciata sull’istituto valtellinese con l’aggiunta di un euro in contanti per ogni azione portata in adesione, oltre al previsto corrispettivo in. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

