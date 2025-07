Pallanuoto femminile Mondiali 2025 | le convocate dell’Italia ai raggi X Il nuovo corso cerca le prime risposte

Con l’avvicinarsi dei Mondiali di pallanuoto femminile 2025, l’Italia si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Dopo il deludente piazzamento di Parigi 2024, il Setterosa si rinnova, puntando a riscrivere le sorti della squadra. Le convocate ai raggi X e i progetti tecnici delineano un ambizioso percorso di crescita e innovazione. È il momento di scoprire se questa rivoluzione porterà le prime risposte concrete sul campo.

I progetti tecnici in ambito sportivo hanno spesso bisogno di rinnovarsi e per farlo non esiste occasione migliore dell’inizio di un quadriennio olimpico. Il nuovo corso del Setterosa affronta il test del primo grande evento internazionale, i campionati mondiali di Singapore. Nel post Parigi 2024, competizione chiusa al sesto posto, Carlo Silipo ha operato la scelta, probabilmente non più procrastinabile, di attuare un radicale ricambio generazionale nella rosa della rappresentativa tricolore. Un gruppo rinnovato e ringiovanito ha risposto presente nelle fasi preliminari di World Cup ad Alessandropoli e nella Final Eight disputata a Chengdu nel fine settimana di Pasqua. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: le convocate dell’Italia ai raggi X. Il nuovo corso cerca le prime risposte

In questa notizia si parla di: corso - mondiali - pallanuoto - femminile

Il Settebello verso i Mondiali: novità, rientri e conferme nel nuovo corso - Il Settebello si prepara con entusiasmo ai Mondiali di Singapore, un appuntamento cruciale per il futuro del water polo italiano.

Franco Carrella, giornalista della Gazzetta dello Sport, presenta il torneo maschile dei Mondiali di Singapore 2025 e delinea le prospettive dell’Italia... Vai su Facebook

Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: le convocate dell’Italia ai raggi X. Il nuovo corso cerca le prime risposte; Quando gioca l’Italia ai Mondiali di pallanuoto femminile 2025? Orari, programma, tv, streaming; Quando gioca l’Italia ai Mondiali di pallanuoto 2025? Orari, programma, tv, streaming.

Mondiali pallanuoto: ottavo titolo per il team Usa femminile - La nazionale femminile statunitense di pallanuoto ha conquistato l'ottavo titolo mondiale della sua storia battendo l'Ungheria per 8- Come scrive ansa.it

Mondiali di pallanuoto femminile: l’Italia batte gli Usa e vola in semifinale. Affronterà la vincente fra Olanda e Canada - Il Fatto Quotidiano - La nazionale di pallanuoto femminile italiana ha battuto gli Usa, nazionale campione olimpica e con quattro mondiali vinti, e si è aggiudicata un pass per la semifinale ai Mondiali di pallanuoto ... Riporta ilfattoquotidiano.it