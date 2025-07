Documentario dei Simple Plan in arrivo su Prime Video

Se sei un appassionato di musica e storie di successo, non puoi perderti il nuovo documentario sui Simple Plan in arrivo su Prime Video. Celebrando 25 anni di passione e emozioni, "The Kids In The Crowd" offre un viaggio coinvolgente attraverso la loro evoluzione artistica, i traguardi raggiunti e le sfide superate. Disponibile dal 8 luglio, questa pellicola è un tributo autentico alla band canadese e alle loro incredibili imprese.

simple plan: il documentario su prime video celebra 25 anni di musica e passione. Un nuovo capitolo della carriera dei Simple Plan si apre con il lancio di un documentario che ripercorre la loro straordinaria evoluzione artistica. Disponibile dal 8 luglio su Prime Video, The Kids In The Crowd rappresenta un tributo autentico alla band canadese, offrendo uno sguardo approfondito sulla loro storia, i successi e le sfide affrontate nel corso di oltre due decenni. contenuti e caratteristiche del documentario. Il filmato narra le origini dei Simple Plan, partendo dalle prime prove nei seminterrati di Montreal fino ai grandi palcoscenici internazionali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Documentario dei Simple Plan in arrivo su Prime Video

In questa notizia si parla di: documentario - simple - plan - prime

Simple Plan: in lavorazione un documentario sulla loro storia; SIMPLE PLAN: 25 anni di sogni, palco e fratellanza nel nuovo documentario The Kids in the Crowd; Via ai lavori: annunciato il documentario sui Simple Plan.

Via ai lavori: annunciato il documentario sui Simple Plan - Libero Tecnologia - Lo hanno annunciato direttamente dal palco del When We Were Young Festival di Las Vegas: è in arrivo su Prime Video un documentario dedicato ai Simple Plan. Come scrive tecnologia.libero.it

Simple Plan: in lavorazione un documentario sulla loro storia - platino, hanno annunciato l'imminente documentario che ripercorre la loro fortunata carriera, mentre sono in tournée in tutto il mondo in vista del loro 25 ... Riporta rockol.it