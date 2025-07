Ferentillo diciassettesima edizione di ‘Castellonando’ | Un viaggio nei sapori e nella convivialità del territorio

Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore di Ferentillo con la diciassettesima edizione di ‘Castellonando’, un viaggio tra sapori autentici e convivialità genuina. Dal 18 luglio, le vie del borgo si animano con delizie culinarie, musica e tradizioni, culminando con lo speciale debutto dello chef Umberto Trotti in piazza del Serpentone. Non perdere questa festa di gusto e cultura, un appuntamento imperdibile che unisce la comunità e il territorio in un abbraccio di sapori indimenticabili.

Diciassettesima edizione di ‘Castellonando’ ossia il percorso gastronomico che si snoda tra le vie del borgo che evoca il nome dell’evento (Castellone Alto di Ferentillo). Venerdì 18 luglio è previsto il debutto alla presenza di chef Umberto Trotti, pronto a trasformare la piazza del Serpentone. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

