Almerigo Grilz chi era l’inviato ignoto caduto in guerra e dimenticato dalla stampa italiana

Almerigo Grilz, il coraggioso inviato caduto in guerra e dimenticato dalla storia, rivive attraverso il film "Albatross", dove Francesco Centorame ne dà vita. Tra bivacchi e incontri con guerriglieri mozambicani, Grilz rappresenta il volto di un giornalismo intraprendente e senza compromessi. In questa scena, il suo brindisi all'«vita scomoda» rivela la sua scelta di onestà e avventura. Ma qual è il vero significato di quel gesto?

«Alla vita scomoda» è il brindisi – davanti al fuoco di un bivacco, con un guerrigliero mozambicano – di Almerigo Grilz, interpretato da Francesco Centorame, in Albatross, il film sulla vita avventurosa del primo giornalista italiano caduto su un campo di battaglia dopo il secondo conflitto mondiale. Il ribelle africano gli chiede perché non ha scelto «soldi e vita comoda» con un seggio garantito in Parlamento. Grilz alza il bicchiere di whiskey, sotto un cielo stellato, per brindare alla scelta di rincorrere i sogni e realizzarli, anche se per poco, girando il mondo e raccontando le guerre dimenticate degli anni Ottanta come giornalista libero, free lance, dell’Albatross press agency. 🔗 Leggi su Panorama.it