Opera nei borghi | Le gare generose di Paisiello a Urbania e a Morro d’Alba

Scopri come il progetto Opera/Borghi della Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi trasforma i borghi marchigiani in palcoscenici viventi, portando la magia dell’opera nelle piazze più suggestive. Quattro anni di tournée estive, tra classici intramontabili e giovani talenti, arricchiscono il patrimonio culturale locale e avvicinano il pubblico alla lirica. Non perdere il prossimo appuntamento: una commedia per musica che promette emozioni uniche e coinvolgenti.

Con il progetto OperaBorghi della Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi, da quattro anni la Fondazione Pergolesi Spontini organizza brevi tournée estive di agili allestimenti d’opera per la diffusione della tradizione operistica nei borghi delle Marche. Dopo la “La serva padrona” e “Lo frate ‘nnammorato” di Pergolesi, e “Il filosofo di campagna” di Galuppi nel 2024, il prossimo appuntamento sarà la commedia per musica in due atti “Le gare generose” di Giovanni Paisiello su libretto di Giuseppe Palomba al Barco Ducale di Urbania (16 luglio, ore 21) e in Piazza Barcaroli a Morro D’Alba (18 luglio, ore 21). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Opera nei borghi: “Le gare generose” di Paisiello a Urbania e a Morro d’Alba

In questa notizia si parla di: opera - borghi - gare - generose

I Suoni dei Borghi: Mario Brunello torna a San Ginesio per la masterclass internazionale Dal 3 all’8 agosto 2025 torna a San Ginesio il celebre violoncellista Mario Brunello per la settima edizione de “I Suoni dei Borghi", orginale masterclass di violoncello da l Vai su Facebook

Opera nei borghi: “Le gare generose” di Paisiello a Urbania e a Morro d’Alba; Teatro Pergolesi in tour con l’opera “Le gare generose” a Urbania e Morro d’Alba; Jesi / Stagione Lirica in tournée con “Le gare generose” a Morro d’Alba e Urbania.

A Casa Cervi con l’inaugurazione di un’opera di Alfonso Borghi - MSN - L’evento clou è l’inaugurazione di una nuova opera permanente dell’artista di fama internazionale Alfonso Borghi: un mappamondo in bronzo, ispirato a uno dei simboli storici del Museo. Secondo msn.com