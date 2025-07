MAX PEZZALI il 7 giugno 2026 a Lignano Sabbiadoro

Entusiasmanti date della tournée estiva di Max Pezzali: il 7 giugno 2026, l’artista sarà protagonista allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, portando la sua energia direttamente sul palco per la grande maratona MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026. Con già in programma concerti a Roma, Napoli e uno spettacolo doppio a Milano, anche questa tappa promette di essere un evento imperdibile per i fan di sempre, che non vedono l’ora di rivivere i classici della musica italiana.

A pochi giorni dal maxi-evento estivo MAX FOREVER – Grand Prix previsto per sabato 12 luglio 2025 all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, Max Pezzali annuncia l a sua prossima maratona estiva, MAX FOREVER GLI ANNI D'ORO – STADI 2026 che prenderà il via domenica 7 giugno 2026 dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Oltre agli show già in vendita di Roma, Napoli e una doppia allo Stadio San Siro a Milano, oggi si aggiungono le città di Lignano, Torino, Bologna, Messina, Bari e Padova. I biglietti per le nuove date saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 9 luglio online su Ticketone.

