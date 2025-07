Cucchiaro CSL Vifor Italia | Difelikefalin a breve disponibile anche in Italia

Il prurito legato alla malattia renale cronica rappresenta una sfida spesso sottovalutata, che può compromettere gravemente la qualità di vita dei pazienti. Ora, grazie al farmaco Difelikefalin, già diffuso in Europa, Stati Uniti e Australia, si apre una nuova speranza anche per l’Italia. Questo innovativo trattamento promette di portare sollievo e migliorare l’equilibrio psicofisico di chi ne soffre. La buona notizia è ormai vicina: la novità è alle porte.

"Il prurito associato alla malattia renale cronica è una patologia che per lungo tempo è stata sottovalutata, e nei casi più gravi arriva a minare anche l'equilibrio psichico del paziente. Il farmaco Difelikefalin è già disponibile in gran parte dei paesi dell'Europa occidentale, negli Stati Uniti ed in Australia, e a breve sarà disponibile anche .

Cucchiaro (Csl Vifor Italia): “Orgogliosi per terapia prurito da malattia renale cronica” - Il prurito legato alla malattia renale cronica colpisce circa 9mila pazienti in emodialisi in Italia, un sintomo spesso sottovalutato che compromette profondamente qualità di vita e benessere psicologico.

