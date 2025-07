Núñez ci risiamo | nuovo affondo in arrivo il giocatore apre al trasferimento

Il mercato è in fermento e dopo la partenza di Osimhen, il Napoli si prepara a fare nuovamente sul serio. Questa volta, Núñez apre ufficialmente al trasferimento, alimentando l’entusiasmo tra i tifosi e le speranze di rinforzi di qualità. Un nuovo capitolo si apre per il club azzurro, pronto a scrivere un’altra pagina di successi. Ma quali saranno le prossime mosse? Seguiteci per scoprirlo.

Archiviata la partenza di Victor Osimhen, il Napoli si prepara a tornare all’assalto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Núñez, ci risiamo: nuovo affondo in arrivo, il giocatore apre al trasferimento