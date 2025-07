Chef Paolo Cappuccio esclude gay e comunisti in un annuncio | bufera social Arcigay | Valutiamo azioni legali

Una controversia scuote il mondo della cucina e non solo, dopo che lo chef stellato Paolo Cappuccio ha pubblicato un annuncio di lavoro con esclusioni che hanno sollevato dure critiche. La polemica si infittisce tra reazioni sociali, dichiarazioni politiche e l’ombra di possibili azioni legali. Ma cosa si nasconde dietro a questa vicenda? E qual è il confine tra libertà di espressione e discriminazione? Continua a leggere per scoprire i dettagli e le implicazioni di questa controversa vicenda.

Lo chef stellato Paolo Cappuccio pubblica un annuncio di lavoro escludendo comunisti, tossicodipendenti e persone con "problemi di orientamento sessuale". Scoppia la polemica: Arcigay valuta azioni legali, la politica insorge. Lui si difende: "Era uno sfogo, cercavo solo seriet√†". 🔗 Leggi su Fanpage.it

