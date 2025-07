Esclusiva Open – Parla il rapper Toomaj Salehi simbolo delle proteste in Iran | Volevano il mio silenzio ma neanche la morte potrà zittirmi

In un mondo dove il silenzio è spesso l’unica via di sopravvivenza, Toomaj Salehi si erge come voce coraggiosa contro l’oppressione in Iran. Rapper e attivista, il suo coraggio ha superato le mura della prigione e la censura, facendo della sua musica un’arma di solidarietà e protesta. La sua storia è un esempio di resistenza e speranza, dimostrando che anche nei momenti più oscuri, la verità può prevalere. Per questo, il suo messaggio resta un faro di libertà e determinazione.

In un Paese dove ogni parola fuori posto può costare la libertà, Toomaj Salehi ha scelto di non tacere. Rapper, attivista e prigioniero politico, il dissidente iraniano è diventato una delle figure simbolo della lotta al regime degli Ayatollah in Iran. « Volevano il mio silenzio, ma nemmeno la morte potrà zittirmi », dice a Open l’artista. Con la sua musica ha sfidato la censura, la repressione e la violenza della dittatura. Per questo, il tribunale di Isfahan aveva stabilito che doveva tacere. Per sempre. Ad aprile del 2024, Toomaj, 34 anni, è stato condannato a morte per reati considerati tra i più gravi dalla legge iraniana: «corruzione sulla terra», «sedizione», «propaganda contro il regime». 🔗 Leggi su Open.online

