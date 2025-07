Viterbo fun night show | due serate di musica e divertimento gratis a piazza del Comune

Preparati a vivere due serate indimenticabili di musica, danza e divertimento nel cuore di Viterbo! Sabato 12 e domenica 13 luglio, Piazza del Plebiscito si trasformerà in un palcoscenico di emozioni grazie a Viterbo Fun Night Show, un evento gratuito che coinvolgerà grandi e piccini. Non perdere l'occasione di scatenarti e scoprire le meraviglie della nostra città: l'Hub Lazio artigiana ti aspetta per arricchire questa festa di colori e creatività!

Sabato 12 e domenica 13 luglio in piazza del Plebiscito a Viterbo sono organizzate due serate di musica, giochi e esibizioni di danza a cura di As Eventi e pubblicità e Associazione Anomis eventi, in collaborazione e con il contributo del comune. Per l'occasione l'Hub Lazio artigiana in via. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: viterbo - serate - musica - piazza

Vent'anni fa le due serate storiche del Festivalbar a Viterbo - segnato un’epoca per la città, ma anche perché ha portato alla ribalta ricordi indelebili e emozioni condivise.

Dal 2 luglio al 18 agosto, 26 eventi tra musica, teatro, filosofia e danza nell’area archeologica a pochi chilometri da Viterbo, è il Ferento Teatro Festival 2025. In programma anche 4 prime nazionali e 1 anteprima. Direzione artistica di Patrizia Natale. Due palch Vai su Facebook

Viterbo fun night show: due serate di musica e divertimento gratis a piazza del Comune; dal 3 al 13 LUGLIO 2025 | VITERBO - Ludika1243 e Giocheria: la città torna nel Medioevo per giorni di festa e gioco!; Ludwig e Anna sul palco del Viterbo Music Festival 2025.

Musica in piazza, negozi e chiese aperte fino a mezzanotte: sabato è Viterbo bella di sera - Il Messaggero - La musica: «Sarà in tre piazze, con generi diversi: in largo Mario Fani una cover band di Vasco Rossi, in piazza della Repubblica dj set latino americano, in piazza del Comune disco anni 70- Scrive ilmessaggero.it

“Viterbo che spettacolo!” sei mesi di eventi - A giorni sarà pubblicata anche la graduatoria con gli eventi beneficiari di contributo comunale ... Secondo civonline.it