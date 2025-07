Calhanoglu Inter operazione a ribasso del Galatasaray? Il cambio di strategia del club turco complica gli scenari

Il trasferimento di Calhanoglu al Galatasaray si fa complicato: il club turco ha cambiato strategia, creando nuovi ostacoli alla trattativa con l’Inter. Con un ultimatum di 30 milioni di euro entro il 26 luglio, i nerazzurri sono irremovibili e non intendono fare sconti sul valore del loro pilastro. La situazione si infiamma, lasciando gli appassionati in attesa di una svolta decisiva che potrebbe cambiare le sorti di questa delicata operazione di mercato.

Calhanoglu Inter, operazione a ribasso del Galatasaray? Il club turco cambia strategia e complica gli scenari. La trattativa per Hakan Calhanoglu al Galatasaray rischia di subire una svolta significativa, con l'Inter che ha fissato un ultimatum chiaro: 30 milioni di euro entro il 26 luglio, data del ritiro. L' Inter non farà sconti e non offrirà alcuna concessione al proprio regista e perno del centrocampo, a meno che non arrivi un'offerta che soddisfi pienamente le sue richieste economiche. A complicare ulteriormente la situazione è il possibile trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray per 75 milioni di euro, cifra che verrebbe pagata in cinque rate.

In questa notizia si parla di: inter - galatasaray - calhanoglu - operazione

