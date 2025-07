Bandiera Blu 2025 consegnato il vessillo a Cattolica | Risultato di un grande lavoro di squadra

Cattolica si conferma come meta di eccellenza ambientale: per il 27° anno consecutivo, la Bandiera Blu sventola sul pontile di via Fiume, simbolo di impegno e collaborazione. Un riconoscimento che testimonia la dedizione di tutta la comunità verso la tutela del mare e della natura. La consegna del vessillo da parte del presidente della Fee Italia alla sindaca Franca Foronchi rappresenta un traguardo condiviso e un impegno per un futuro ancora più sostenibile.

La Bandiera Blu sventola da questa mattina sul pontile di via Fiume. Per il 27esimo anno Cattolica si aggiudica il prestigioso riconoscimento della Fee, Fondazione per l'Educazione Ambientale. A consegnare il vessillo nelle mani della sindaca Franca Foronchi è stato il presidente della Fee Italia.

